В Абхазии заявили о желании присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии

Бжания признал, что для вхождения в объединение республике необходимо будет пройти определенный этап, принять определенный пакет нормативных документов.

«Эта история может занять примерно 5-10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией», — отметил он.

В то же время, Бжания подчеркнул, что его страна хочет быть активным участником интеграционного процесса, который будет выгоден всем трем народам – российскому, белорусскому и абхазскому.

Ранее стало известно, что стратегия развития Союзного государства направлена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

