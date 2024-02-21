В Абхазии заявили о желании присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии, заявил абхазский президент Аслан Бжания, передает ТАСС.
По его словам, его страна готова к такому формату сотрудничества, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур.
Бжания признал, что для вхождения в объединение республике необходимо будет пройти определенный этап, принять определенный пакет нормативных документов.
«Эта история может занять примерно 5-10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией», — отметил он.
В то же время, Бжания подчеркнул, что его страна хочет быть активным участником интеграционного процесса, который будет выгоден всем трем народам – российскому, белорусскому и абхазскому.
Ранее стало известно, что стратегия развития Союзного государства направлена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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