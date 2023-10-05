В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России
Пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России появится в Очамчирской бухте в Абхазии. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью Известиям.
«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — указал политик.
Меры направлены на повышение уровня обороноспособности двух стран.
Также Бжания отметил, что Россия и Абхазия продолжат подобное взаимодействие. По словам президента республики, в области военного сотрудничества уже сделано очень многое: проходят учения, РФ оказывает поддержку Абхазии, специалисты республики проходят повышение квалификации в специальных российских заведениях. При этом сторонам еще предстоит сделать «очень много шагов».
Между тем секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба назвал возможным участие республики в Союзном государстве России и Белоруссии, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев
- В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России
- Фасады Национального космического центра оформят светопрозрачными модулями
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
- Путин поздравил Рахмона с днем рождения
- В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub
- Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером
- Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru