В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — указал политик.

Меры направлены на повышение уровня обороноспособности двух стран.

Также Бжания отметил, что Россия и Абхазия продолжат подобное взаимодействие. По словам президента республики, в области военного сотрудничества уже сделано очень многое: проходят учения, РФ оказывает поддержку Абхазии, специалисты республики проходят повышение квалификации в специальных российских заведениях. При этом сторонам еще предстоит сделать «очень много шагов».

Между тем секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба назвал возможным участие республики в Союзном государстве России и Белоруссии, пишет RT.

