ВМФ до конца года пополнится 12 новыми кораблями

На данный момент в эксплуатацию уже принято два корабля. Еще 12 ждут своей очереди. Среди них - фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск».

Шойгу уточнил, что за последнее десятилетие военно-морской флот страны пополнился более чем 50 кораблями.

Ранее в Минобороны сообщили, что поврежденные при ударе ВСУ по Севастополю корабли будут восстановлены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

