ВМФ до конца года пополнится 12 новыми кораблями
Военно-морской флот России получит в этом году 12 кораблей, в том числе подводные. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.
На данный момент в эксплуатацию уже принято два корабля. Еще 12 ждут своей очереди. Среди них - фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск».
Шойгу уточнил, что за последнее десятилетие военно-морской флот страны пополнился более чем 50 кораблями.
Ранее в Минобороны сообщили, что поврежденные при ударе ВСУ по Севастополю корабли будут восстановлены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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