В 1940 году парламент Англии «взбесился» из-за невозможного удара по СССР

В марте 1940 года члены парламента Великобритании были крайне недовольны невозможностью нанести удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Архива внешней политики России, опубликованных Президентской библиотекой.

По данным источника, в начале 1940 года Франция и Великобритания собирались начать конфликт против СССР, ударив со стороны Финляндии. В то время там шла война, поэтому Париж и Лондон планировали взять под контроль Ленинград, а также нанести удар со стороны Кавказа, разрушив нефтепромыслы.