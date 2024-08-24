В 1940 году парламент Англии «взбесился» из-за невозможного удара по СССР

В марте 1940 года члены парламента Великобритании были крайне недовольны невозможностью нанести удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Архива внешней политики России, опубликованных Президентской библиотекой.

По данным источника, в начале 1940 года Франция и Великобритания собирались начать конфликт против СССР, ударив со стороны Финляндии. В то время там шла война, поэтому Париж и Лондон планировали взять под контроль Ленинград, а также нанести удар со стороны Кавказа, разрушив нефтепромыслы.

Россия расширила санкции против Великобритании

Согласно документам, посол СССР в Англии Иван Майский писал, что видел, как члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство» и встречали бурными одобрениями каждый выпад против СССР.

До этого говорилось, что Британия и Франция собирались осуществить нападение на Советский Союз в начале 1940 года.

Ранее «Известия» сообщили, что в Великобритании школьник нашел золотой браслет времен Римской империи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияВеликобританияФинляндияВойнаСССР

Горячие новости

Все новости

партнеры