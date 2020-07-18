Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для медэкспериментов в пользу США

Ведомство утверждает, что сотрудники грузинской лаборатории в 2012, 2014 и 2018 годах отлавливали летучих мышей на границе с Южной Осетией. По данным КГБ республики, DTRA и американский Центр по контролю заболеваний (CDC) финансировали эти работы для дальнейших совместных исследований.

В официальном Тбилиси обвинения опровергли.

«Это настолько глупое заявление, что даже невозможно себе представить», — сказал первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил сведения об экспериментах, но также категорически не согласился с обвинениями Южной Осетии в краже мышей с территории республики.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и США составили 15-страничное досье об «уханьском коронавирусе», в котором говорится о попытках Китая скрыть информацию о новой инфекции. Как утверждается, власти Китая ещё в декабре 2019 года знали о способности нового коронавируса передаваться от человека к человеку, однако на весь мир заявили об этом только 20 января.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН высказал мнение, что если бы авторы досье могли собрать реальные доказательства, то обвинения выглядели бы иначе.

«Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать! Пока же я вижу, что США в своих предвыборных целях использует шумиху вокруг коронавируса. Зачем доказывать эти обвинения на деле? Трамп хочет найти врага, ему это очень выгодно. У Трампа – сплошная болтовня: сегодня он говорит одно, завтра – другое. Думаю, никто ничего не найдет», - считает он.



