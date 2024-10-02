Южная Корея предоставила Украине кредит на 100 млн долларов

В ведомстве указали, что кредит выдан на в 20 лет по ставке 1% годовых, первые пять лет составят льготный период.

«Я благодарен Южной Корее за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины», - заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Ранее Южная Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

