Южная Корея предоставила Украине кредит на 100 млн долларов
Экспортно-импортный банк Южной Кореи предоставил Украине кредит в размере 100 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минфина.
В ведомстве указали, что кредит выдан на в 20 лет по ставке 1% годовых, первые пять лет составят льготный период.
«Я благодарен Южной Корее за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины», - заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.
Ранее Южная Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru