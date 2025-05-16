Южная Корея попросила освободить ее от пошлин США
Министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кын потребовал освободить южнокорейские товары от всех таможенных пошлин США в процессе консультаций с представителем Вашингтона на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Об этом сообщило издание «Ридус».
По словам южнокорейского министра, Сеул по-прежнему занимается поиском взаимовыгодных вариантов партнерских отношений.
Представители Южной Кореи и США договорились о проведении следующих «технических переговоров», которые затронут нетарифные ограничения и дисбаланс в торговле, в Вашингтоне 19 мая.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в товарных пошлинах для иностранных государств в ближайшие недели. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru