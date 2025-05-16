Южная Корея попросила освободить ее от пошлин США

По словам южнокорейского министра, Сеул по-прежнему занимается поиском взаимовыгодных вариантов партнерских отношений.

Представители Южной Кореи и США договорились о проведении следующих «технических переговоров», которые затронут нетарифные ограничения и дисбаланс в торговле, в Вашингтоне 19 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в товарных пошлинах для иностранных государств в ближайшие недели. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

