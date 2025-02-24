Сийярто: Венгрия хочет вывести из-под санкций ЕС нескольких граждан РФ
Венгрия намерена добиться отмены индивидуальных санкций Евросоюза в отношении нескольких граждан РФ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он уточнил, что речь идёт о санкциях, которые действуют до 15 марта. Евросоюз намерен продлить их ещё на полгода и принять соответствующее решение как можно быстрее, однако в Будапеште призывают не спешить.
Сийярто указал, что после контактов Москвы и Вашингтона всё изменилось и следует дождаться российско-американских переговоров по Украине.
«Во-вторых, в этом санкционном списке есть люди, которых там не должно быть, и мы... рекомендуем исключить их», - заключил венгерский министр, не уточнив имён.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе уже идёт работа над 17-м пакетом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru