Сийярто: Венгрия хочет вывести из-под санкций ЕС нескольких граждан РФ

Он уточнил, что речь идёт о санкциях, которые действуют до 15 марта. Евросоюз намерен продлить их ещё на полгода и принять соответствующее решение как можно быстрее, однако в Будапеште призывают не спешить.

Сийярто указал, что после контактов Москвы и Вашингтона всё изменилось и следует дождаться российско-американских переговоров по Украине.

«Во-вторых, в этом санкционном списке есть люди, которых там не должно быть, и мы... рекомендуем исключить их», - заключил венгерский министр, не уточнив имён.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе уже идёт работа над 17-м пакетом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

