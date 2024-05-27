Узбекистан и Россия подписали соглашения на сумму более 20 млрд долларов
Россия и Узбекистан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику подписали соглашения по новым проектам. Об этом сообщает пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
Отмечается, что общая сумма подписанных соглашений превысила 20 млрд долларов.
«Намечены конкретные планы по углублению кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд в Турции оправдал сирийца, обвиняемого в убийстве россиянки
- ЕС запретил поставлять в Россию легкое оружие, гранаты и тренажеры для стрельбы
- Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России
- Узбекистан и Россия подписали соглашения на сумму более 20 млрд долларов
- Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
- Минсельхоз собирается ввести ЧС федерального значения из-за майских заморозков
- Группа Би-2 отменила концерт на фестивале в Казахстане
- Начались продажи собранного на заводе в Петербурге кроссовера XCite X-Cross 7
- Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой «Мир» в Узбекистане
- Глава ВТБ Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru