Узбекистан и Россия подписали соглашения на сумму более 20 млрд долларов

Россия и Узбекистан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику подписали соглашения по новым проектам. Об этом сообщает пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

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Отмечается, что общая сумма подписанных соглашений превысила 20 млрд долларов.

«Намечены конкретные планы по углублению кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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