Узбекистан и Россия подписали соглашения на сумму более 20 млрд долларов

Отмечается, что общая сумма подписанных соглашений превысила 20 млрд долларов.

«Намечены конкретные планы по углублению кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

