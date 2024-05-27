Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

В сообщении говорится, что президент РФ пригласил своего узбекинстанского коллегу посетить с визитом Россию «в удобное для него время».

«Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», - отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков хзаявил, что готовится официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

