Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и весь народ республики «за тёплый приём и гостеприимство». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что президент РФ пригласил своего узбекинстанского коллегу посетить с визитом Россию «в удобное для него время».
«Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», - отметили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков хзаявил, что готовится официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru