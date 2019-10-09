Уволившихся сотрудников ФСБ предложили сделать невыездными
Всем бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за пределы станы сроком на пять лет. Соответствующий законопроект должна рассмотреть Госдума в первом чтении, сообщают «Известия». Ранее инициативу поддержал комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
В свою очередь глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников заявил, что с инициативой об ограничении выезда сотрудникам выступили в самой ФСБ. По его мнению, этим меры связаны с ростом напряжения в мире.
Ранее запрет на выезд касался только тех сотрудников, которые имели доступ к секретной информации, отмечает Ura.ru.
Впрочем, единства по этому вопросу в Госдуме нет. Так «не грести всех под одну гребенку» призвал депутат Адальби Шхагошев, сообщает РИА Новости. Парламентарий заявил, что при проработке этого вопроса нужно учитывать мнения всех сторон, передает РИА ФАН.
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