Песков опроверг заявления о работающих антироссийских санкциях
Сообщениям об успешной работе антироссийских рестрикций со стороны Запада, а также о крахе российской экономики верить не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые», сообщило агентство РИА Новости.
По мнению Пескова, такие заявления допускают главы европейских стран и США для успокоения своих сограждан. Пресс-секретарь президента назвал такую позицию враньем.
Ранее Песков назвал чудовищной ложью заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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