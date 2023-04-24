Песков опроверг заявления о работающих антироссийских санкциях

Сообщениям об успешной работе антироссийских рестрикций со стороны Запада, а также о крахе российской экономики верить не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые», сообщило агентство РИА Новости.

Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО

По мнению Пескова, такие заявления допускают главы европейских стран и США для успокоения своих сограждан. Пресс-секретарь президента назвал такую позицию враньем.

Ранее Песков назвал чудовищной ложью заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДмитрий Песков

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