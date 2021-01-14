Устроивший референдум о независимости Каталонии Пучдемон завел канал в Telegram

В Мадриде референдум о независимости Каталонии признали незаконным. После этого Пучдемон вынужден был скрыться в Бельгии. Там его арестовали, а позднее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее протестующие в Каталонии спели «Калинку» после того, как движение за независимость от Испании обвинили в связях с Россией, передает РЕН ТВ.



