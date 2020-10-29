Новости за ночь: В посольстве РФ в Испании высмеяли сообщения о 10 тыс солдат в Каталонии
В российском посольстве в Испании высмеяли сообщения о 10 тысячах российских солдат в Каталонии, передает RT.
В твиттере посольства сообщается, что на самом деле их миллион, их доставят на самолетах, собранных в этом регионе Испании еще во времена Гражданской войны с франкистами.
Ранее в СМИ этого региона Испании появилась информация о неких россиянах, предлагавших бывшему главе регионального правительства Карлосу Пучдемону прислать в Каталонию 10 тысяч солдат. В то время в Каталонии готовился референдум о независимости от Испании.
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