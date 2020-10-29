Новости за ночь: В посольстве РФ в Испании высмеяли сообщения о 10 тыс солдат в Каталонии

Путин поручил срочно выделить 5 млрд руб. на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно

Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа

В Белоруссии возбуждено более 650 уголовных дел по фактам беспорядков во время протестов

Макрон заявил, что ЕС не будет закрывать внутренние границы

Россияне определились с новогодними поездками