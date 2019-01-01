Установлены заказчики и организаторы убийства Захарченко

По его словам, среди преступников были высокопоставленные граждане Украины, пишет Ura.ru. Отмечается, что следствию удалось восстановить картину преступления, среди участников были также обнаружены граждане иных стран, поддерживающие киевский режим.

Фамилии организаторов и заказчиков пока не разглашаются в интересах следствия, так как не все участники убийства задержаны, дополняет RT.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Его доставили в больницу, однако медики ничем не смогли помочь.

