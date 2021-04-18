Условия встречи президентов России и США раскрыл советник Байдена
Встреча двух президентов – американского Джо Байдена и российского Владимира Путина - должна состояться при подходящих условиях. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперед наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он», - отметил советник президента США.
Ранее Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему лично встретиться в третьей стране. В пресс-службе Белого дома пояснили, что президент США пригласил российского лидера на саммит по климату в Вашингтоне в период 22-23 апреля. Однако уточнили, что встреча пройдет в виртуальном формате с участием 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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