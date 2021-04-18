Песков прокомментировал участие Путина в климатическом саммите

Будет участвовать президент России в саммите по климату или нет, станет известно после анализа его организации и подготовки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — цитирует Пескова телеканал «Россия 1».