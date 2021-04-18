Песков прокомментировал участие Путина в климатическом саммите
Будет участвовать президент России в саммите по климату или нет, станет известно после анализа его организации и подготовки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — цитирует Пескова телеканал «Россия 1».
По словам пресс-секретаря президента, разъяснения этих вопросов Москва получила буквально на днях.
Песков допустил возможность встречи президентов России и США на нейтральной стороне, но подчеркнул, что об этом говорить преждевременно.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу. Спустя два дня Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Новый пакет американских санкций затронет 16 организаций и 16 физических лиц из России. Банкам и другим финансовым институтам США будет запрещено приобретать на первичном рынке российские гособлигации, объявлено о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
Россия оставила за собой право на диаметральный ответ.
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