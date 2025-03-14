Ушаков заявил о восстановлении регулярного диалога между Россией и США
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что между Россией и действующей администрацией США был восстановлен диалог, который теперь осуществляется регулярно по различным каналам.
Ушаков подчеркнул, что этот процесс продолжает функционировать и налажен на постоянной основе.
18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций обеих стран, направленная на восстановление двусторонних отношений.
В переговорах приняли участие высокопоставленные представители России и США, включая помощника президента РФ Юрия Ушакова и госсекретаря США Марко Рубио, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru