Ушаков заявил о восстановлении регулярного диалога между Россией и США

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что между Россией и действующей администрацией США был восстановлен диалог, который теперь осуществляется регулярно по различным каналам.

Ушаков подчеркнул, что этот процесс продолжает функционировать и налажен на постоянной основе.

Ушаков заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине

18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций обеих стран, направленная на восстановление двусторонних отношений.

В переговорах приняли участие высокопоставленные представители России и США, включая помощника президента РФ Юрия Ушакова и госсекретаря США Марко Рубио, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:СШАРоссияЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры