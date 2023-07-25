Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке
Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что черноморская зерновая инициатива не свёрнута, а приостановлена, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с невыполнением обязательств в отношении Москвы, однако ситуацию можно легко исправить.
«По ряду причин, которые были многократно всеми изложены... мы прекратили свою часть в этой сделке... но готовы вернуться... если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике», - указал Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов сообщил о массированном авиаударе по позициям ВСУ в Запорожской области
- СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму
- Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке
- Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью
- В Кремле заявили о визите Путина в Китай в октябре
- Путин назвал рост инфляции одним из рисков для социально-экономического развития
- Претендент на Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП
- Президент ЮАР Рамапоса подтвердил участие в саммите РФ - Африка
- Силуанов объяснил, почему Россия не может напечатать много денег
- Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели людей в кипятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru