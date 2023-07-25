Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что черноморская зерновая инициатива не свёрнута, а приостановлена, сообщает ТАСС.

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По его словам, это связано с невыполнением обязательств в отношении Москвы, однако ситуацию можно легко исправить.

«По ряду причин, которые были многократно всеми изложены... мы прекратили свою часть в этой сделке... но готовы вернуться... если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике», - указал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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