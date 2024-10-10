Ушаков: Участие в саммите БРИКC в Казани подтвердили 32 страны
Приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября, были направлены в 38 государств. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, своё участие в мероприятии уже подтвердили 32 страны, из них 24 будут представлены на высшем уровне.
«Девиз российского председательства – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», - указал Ушаков.
Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании страны вступить в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru