Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС

Россия пригласила на саммит БРИКС в Казани генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пресс-центре «Россия сегодня».

Пашинян примет участие в саммите БРИКС

Замглавы МИД отметил, что Москва пригласила на мероприятие много стран.

«Туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани», — подчеркнул Вершинин.

Ранее стало известно, что в саммите БРИКС примут участие лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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