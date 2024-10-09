Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС
9 октября 202411:39
Россия пригласила на саммит БРИКС в Казани генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пресс-центре «Россия сегодня».
Замглавы МИД отметил, что Москва пригласила на мероприятие много стран.
«Туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани», — подчеркнул Вершинин.
Ранее стало известно, что в саммите БРИКС примут участие лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru