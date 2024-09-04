Ушаков: Турция подала официальную заявку на присоединение к БРИКС

Турция подала официальную заявку на вступление в объединение БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрия Ушаков, сообщает «РИА Новости».

Между Россией и США: Желание Турции вступить в БРИКС связали с экономикой

«Будем рассматривать», — добавил помощник президента РФ.

По информации агентства Bloomberg, Анкара, вступая в БРИКС, хочет усилить свое влияние и наладить новые связи за пределами союзников по НАТО.

Ранее в Кремле подтвердили интерес Турции к вступлению в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РоссияБриксЮрий УшаковТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры