Ушаков: Турция подала официальную заявку на присоединение к БРИКС

«Будем рассматривать», — добавил помощник президента РФ.

По информации агентства Bloomberg, Анкара, вступая в БРИКС, хочет усилить свое влияние и наладить новые связи за пределами союзников по НАТО.

Ранее в Кремле подтвердили интерес Турции к вступлению в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



