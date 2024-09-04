Ушаков: Турция подала официальную заявку на присоединение к БРИКС
4 сентября 202413:36
Турция подала официальную заявку на вступление в объединение БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрия Ушаков, сообщает «РИА Новости».
«Будем рассматривать», — добавил помощник президента РФ.
По информации агентства Bloomberg, Анкара, вступая в БРИКС, хочет усилить свое влияние и наладить новые связи за пределами союзников по НАТО.
Ранее в Кремле подтвердили интерес Турции к вступлению в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru