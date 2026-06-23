Лавров назвал Зеленского фюрером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского фюрером. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам главы МИД, Зеленского «назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности».

«Но видите, оказался этот образ заразный», - подчеркнул Лавров.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала политика диктатором, который намерен остаться у власти навсегда.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФСергей Лавров

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