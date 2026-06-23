Лавров назвал Зеленского фюрером
23 июня 202611:45
Юлия Савченко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского фюрером. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы МИД, Зеленского «назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности».
«Но видите, оказался этот образ заразный», - подчеркнул Лавров.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала политика диктатором, который намерен остаться у власти навсегда.
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