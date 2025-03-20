Ушаков рассказал, кто поедет на встречу с США в Эр-Рияд
Очередная встреча российской и американской делегаций состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, от России в них примут участие председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», - отметил Ушаков.
Он добавил, что обсуждаться будет проработка перспектив «возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из тем обсуждения в Саудовской Аравии станет урегулирование конфликта на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru