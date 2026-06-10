Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка главы российского государства Владимира Путина президенту США Дональду Трампу в юбилей. Об этом представитель Кремля рассказал RTVI.
«Пока много дел по российской повестке дня», - заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравлять коллегу.
Дональд Трамп 14 июня отметит свой день рождения. Главе Белого дома исполнится 80 лет.
Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп при необходимости проводят телефонные беседы, они могут согласовываться оперативно, пишет 360.ru.
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