Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка главы российского государства Владимира Путина президенту США Дональду Трампу в юбилей. Об этом представитель Кремля рассказал RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», - заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравлять коллегу.

Дональд Трамп 14 июня отметит свой день рождения. Главе Белого дома исполнится 80 лет.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп при необходимости проводят телефонные беседы, они могут согласовываться оперативно, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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