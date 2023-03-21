Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
После церемонии официальной встречи стороны перейдут к переговорам в узком составе. С российской стороны примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.
Далее переговоры пройдут в расширенном составе. Будут подписаны ряд совместных документов, после чего главы государств выступят с заявлениями.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН выразил мнение, что Китай считает Россию своим самым сильным партнером в противостоянии с Западом.
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