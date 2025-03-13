Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

По его словам, встреча Путина с Уиткоффом пройдёт в закрытом формате.

Ранее СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что борт Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает RT.

По мнению советника президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволода Шимова, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы донести до российской стороны итоги американо-украинской встречи в Саудовской аравии, сообщает «Свободная пресса».

