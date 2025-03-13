Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом действительно состоится 13 марта. Как пишут «Известия», об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, встреча Путина с Уиткоффом пройдёт в закрытом формате.
Ранее СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что борт Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает RT.
По мнению советника президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволода Шимова, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы донести до российской стороны итоги американо-украинской встречи в Саудовской аравии, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru