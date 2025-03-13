Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом действительно состоится 13 марта. Как пишут «Известия», об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, встреча Путина с Уиткоффом пройдёт в закрытом формате.

Ранее СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что борт Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает RT.

По мнению советника президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволода Шимова, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы донести до российской стороны итоги американо-украинской встречи в Саудовской аравии, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:УкраинаСШАЮрий УшаковВладимир Путин

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