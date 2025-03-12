Советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел 12 марта телефонный разговор с «российским коллегой», сообщили в Белом доме.

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С кем именно общался Уолтц, в американской администрации не уточнили.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью «убедить» российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Ранее Трамп заявил, что в ходе обсуждений по урегулированию ситуации на Украине рассматривались не только вопросы прекращения огня, но и территориальные аспекты конфликта, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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