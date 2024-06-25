Ушаков подтвердил скорый визит премьера Индии в Россию
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию готовится, но точная дата будет объявлена позже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, стороны сегодня обсуждают детали визита, даты мероприятия стороны объявят согласованно.
Индийская газета Tribune, ссылаясь на источники, сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля. Издание отмечает, что поездка Моди состоится вскоре после того, как политик вновь возглавил индийское правительство, а также после переизбрания президента России Владимира Путина.
Как ожидается, визит индийского премьера подчеркнет взаимодействие между Индией и РФ как партнерами, которые «ищут новые отношения в быстро меняющемся мировом порядке», передает «Радиоточка НСН».
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