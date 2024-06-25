Ушаков подтвердил скорый визит премьера Индии в Россию

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию готовится, но точная дата будет объявлена позже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, стороны сегодня обсуждают детали визита, даты мероприятия стороны объявят согласованно.

Нарендра Моди в третий раз подряд возглавил правительство Индии

Индийская газета Tribune, ссылаясь на источники, сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля. Издание отмечает, что поездка Моди состоится вскоре после того, как политик вновь возглавил индийское правительство, а также после переизбрания президента России Владимира Путина.

Как ожидается, визит индийского премьера подчеркнет взаимодействие между Индией и РФ как партнерами, которые «ищут новые отношения в быстро меняющемся мировом порядке», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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