Нарендра Моди в третий раз подряд возглавил правительство Индии

Глава победившей на парламентских выборах в Индии коалиции «Национально-демократический альянс» Нарендра Моди в третий раз подряд вступил в должность премьер-министра Индии. Церемонию транслировали местные телеканалы.

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Моди принес присягу в качестве председателя правительства. Он стал первым со времен Джавахарлала Неру премьером, который занимает пост на протяжении трех сроков подряд.

Церемония прошла при усиленных мерах безопасности. Для недопущения беспорядков власти задействовали более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и военизированных формирований, включая подразделения спецназа.

По итогам голосования возглавляемая Моди коалиция получила 292 места в парламенте и сформировала большинство. Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии с успехом на выборах, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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