Ушаков назвал нелогичным прием в БРИКС сразу большого количества стран

Помощник президента России Юрий Ушаков выступил против приема в БРИКС сразу большого количества стран. Свое мнение он высказал в интервью Первому каналу.

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Резкое расширение объединения Ушаков назвал нелогичным. По его мнению, в таком случае структура может утратить работоспособность.

«Тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура», - сказал помощник российского президента.

Ранее Владимир Путин заявил, что интерес к присоединению к БРИКС высказали 30 стран. Российский лидер отметил, что объединение распространяется на 45% населения планеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Юрий УшаковБрикс

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