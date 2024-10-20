Ушаков назвал нелогичным прием в БРИКС сразу большого количества стран
Помощник президента России Юрий Ушаков выступил против приема в БРИКС сразу большого количества стран. Свое мнение он высказал в интервью Первому каналу.
Резкое расширение объединения Ушаков назвал нелогичным. По его мнению, в таком случае структура может утратить работоспособность.
«Тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура», - сказал помощник российского президента.
Ранее Владимир Путин заявил, что интерес к присоединению к БРИКС высказали 30 стран. Российский лидер отметил, что объединение распространяется на 45% населения планеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru