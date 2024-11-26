Ушаков: Моди пригласил Путина в Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил президенту РФ Владимиру Путину предложение посетить страну. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, между Путиным и Моди существует договорённость о встрече друг с другом раз в год.
«Сейчас наша очередь. Приглашение Моди получено и будет, естественно, положительно, конструктивно рассмотрено», - сказал Ушаков.
Он также указал, что конкретные сроки визита Путина в Индию будут определены в начале 2025 года.
Ранее в Казахстане заявили, что 27 ноября Путин посетит республику с государственным визитом и проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru