Ушаков: Моди пригласил Путина в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил президенту РФ Владимиру Путину предложение посетить страну. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, между Путиным и Моди существует договорённость о встрече друг с другом раз в год.

«Сейчас наша очередь. Приглашение Моди получено и будет, естественно, положительно, конструктивно рассмотрено», - сказал Ушаков.

Он также указал, что конкретные сроки визита Путина в Индию будут определены в начале 2025 года.

Ранее в Казахстане заявили, что 27 ноября Путин посетит республику с государственным визитом и проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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