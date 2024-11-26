Ушаков: Моди пригласил Путина в Индию

За выгул собак без поводка и намордника на детских или спортплощадках будет грозить штраф до 3 тысяч рублей

В Гагаринском районе привели в порядок Семеновский пруд

В Москве привлекли к ответственности жителя Омска после прыжка с теплохода в Москву-реку

13 спорткомплексов с бассейнами передали московским учреждениям за пять лет

Самый большой каток Москвы заработал на ВДНХ

Столичных водителей призвали к бдительности на дорогах из-за гололедицы