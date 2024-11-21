Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

Как отметил представитель Кремля, он не исключает, что «такие посещения будут еще».

«Наш президент всегда рядом с людьми... с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — подчеркнул Песков.

В марте прошлого года Владимир Путин посетил Мариуполь. Как отмечал президент, он приехал в город, чтобы лично проверить ход восстановительных работ, напоминает Ura.ru.

