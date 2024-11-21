Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
21 ноября 202410:25
Президент Владимир Путин может вновь совершить визит в Донбасс. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, он не исключает, что «такие посещения будут еще».
«Наш президент всегда рядом с людьми... с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — подчеркнул Песков.
В марте прошлого года Владимир Путин посетил Мариуполь. Как отмечал президент, он приехал в город, чтобы лично проверить ход восстановительных работ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru