Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

Президент Владимир Путин может вновь совершить визит в Донбасс. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков: Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Как отметил представитель Кремля, он не исключает, что «такие посещения будут еще».

«Наш президент всегда рядом с людьми... с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — подчеркнул Песков.

В марте прошлого года Владимир Путин посетил Мариуполь. Как отмечал президент, он приехал в город, чтобы лично проверить ход восстановительных работ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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