Юристы Дональда Трампа проигрываю суды и пересчет голосов
Американский президент Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты прошедших выборов, пишут «Ведомости».
22 ноября юристы действующего главы Белого дома подали иск в штате Джорджия, требуя повторного «честного пересчета голосов» и сопоставления подписей избирателей. Ранее в штате проводился ручной пересчет голосов, по результатам которого, победу одержал Джо Байден.
В Пенсильвании Трампу также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов.
Тем временем, несколько дней назад Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы.
Соответствующее заявление он сделал в ходе первой пресс-конференции за прошедшую неделю. Трамп добавил, что «все выяснит», отметив, что он получил почти 74 млн голосов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru