Юристы Дональда Трампа проигрываю суды и пересчет голосов

В Пенсильвании Трампу также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов.

Тем временем, несколько дней назад Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы.

Соответствующее заявление он сделал в ходе первой пресс-конференции за прошедшую неделю. Трамп добавил, что «все выяснит», отметив, что он получил почти 74 млн голосов.

