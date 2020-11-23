Юристы Дональда Трампа проигрываю суды и пересчет голосов

Американский президент Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты прошедших выборов, пишут «Ведомости».

22 ноября юристы действующего главы Белого дома подали иск в штате Джорджия, требуя повторного «честного пересчета голосов» и сопоставления подписей избирателей. Ранее в штате проводился ручной пересчет голосов, по результатам которого, победу одержал Джо Байден.

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В Пенсильвании Трампу также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов.

Тем временем, несколько дней назад Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы.

Соответствующее заявление он сделал в ходе первой пресс-конференции за прошедшую неделю. Трамп добавил, что «все выяснит», отметив, что он получил почти 74 млн голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаДональд ТрампВыборы Президента США
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