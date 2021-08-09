Чечню фактически приравняли к террористам на украиноязычных картах Apple

Чеченская республика на картах Apple Maps на украинском языке обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия, запрещенная в РФ террористическая организация), передает РИА Новости.

Пользователи гаджетов Apple заметили, что при переключении языка на украинский устройство использует название, которым сепаратисты обозначали эту территорию в период конфликтов на Северном Кавказе.

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное государственное образование, существовавшее на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР после распада СССР. Россия с 1993 года считала образование Чеченской Республикой в составе РФ. ЧРИ была ликвидирована де-факто в 2000 году после окончания активных боевых действий в рамках Второй чеченской войны.

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