Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

Как отметил Уолтц, рассматривается сценарий, при котором территориальные уступки со стороны Украины будут компенсированы гарантиями безопасности и её будущим статусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал вопрос территорий как сложный и подчеркнул, что его решение будет позже. Вместе с этим он потребовал союзников четкой позиции относительно гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

