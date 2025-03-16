Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

Урегулирование конфликта на Украине мирным путем будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

Зеленский назвал вопрос территорий сложным

Как отметил Уолтц, рассматривается сценарий, при котором территориальные уступки со стороны Украины будут компенсированы гарантиями безопасности и её будущим статусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал вопрос территорий как сложный и подчеркнул, что его решение будет позже. Вместе с этим он потребовал союзников четкой позиции относительно гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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