Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий
Урегулирование конфликта на Украине мирным путем будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.
Как отметил Уолтц, рассматривается сценарий, при котором территориальные уступки со стороны Украины будут компенсированы гарантиями безопасности и её будущим статусом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал вопрос территорий как сложный и подчеркнул, что его решение будет позже. Вместе с этим он потребовал союзников четкой позиции относительно гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru