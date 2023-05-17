Уоллес: Лондон не станет передавать Киеву истребители в ближайшее время
17 мая 202316:08
Британское правительство не собирается в ближайшее время передавать Киеву боевые истребители, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в Берлине, сообщает телеканал Sky News.
По его словам, Лондон лишь намерен организовать подготовку украинских пилотов на долговременной основе.
Уоллес уточнил, что этот процесс займет продолжительный период.
«Мы неоднократно заявляли, что истребитель Typhoon не будет подходящим выбором», - добавил британский министр.
Ранее в США высказались о поставках F-16 Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru