Уоллес: Лондон не станет передавать Киеву истребители в ближайшее время

Британское правительство не собирается в ближайшее время передавать Киеву боевые истребители, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в Берлине, сообщает телеканал Sky News.

Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16

По его словам, Лондон лишь намерен организовать подготовку украинских пилотов на долговременной основе.

Уоллес уточнил, что этот процесс займет продолжительный период.

«Мы неоднократно заявляли, что истребитель Typhoon не будет подходящим выбором», - добавил британский министр.

Ранее в США высказались о поставках F-16 Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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