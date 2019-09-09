«Умное голосование» не повлияло на победу справороссов на выборах в Мосгордуму
Победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в Московскую городскую думу является только их заслугой. Как пишет ТАСС, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, подчеркнув, что на это никак не повлияла система так называемого «умного голосования». Миронов подчеркнул, что кандидаты от «Справедливой России» буквально «пахали» у себя в округах.
Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись в минувшее воскресенье, в единый день голосования, в 45 одномандатных округах. В трёх из которых была внедрена система экспериментального электронного голосования.
Как подчёркивает РИА Новости, после обработки 100% протоколов самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. У КПРФ — 13 мест, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел. Итоговая явка составила 21,77%, отмечает RT.
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