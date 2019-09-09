«Умное голосование» не повлияло на победу справороссов на выборах в Мосгордуму

Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись в минувшее воскресенье, в единый день голосования, в 45 одномандатных округах. В трёх из которых была внедрена система экспериментального электронного голосования.

Как подчёркивает РИА Новости, после обработки 100% протоколов самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. У КПРФ — 13 мест, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел. Итоговая явка составила 21,77%, отмечает RT.

