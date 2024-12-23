Умер председатель Партии пенсионеров Бураков
23 декабря 202412:03
Председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков умер на 71-м году жизни. Об этом рассказал зампред партии Владимир Ворожцов.
Политик подтвердил смерть Буракова в беседе с РИА Новости.
«Болезнь», — пояснил Ворожцов.
Владимир Бураков возглавлял «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» с 2016 года.
Ранее в Абхазии умер депутат парламента республики Вахтанги Голандзия. Парламентарий скончался от ранений, полученных во время стрельбы у здания законодательного органа в Сухуме, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru