СМИ: опрос показал предпочтения британцев о следующем монархе
7 апреля 202116:30
Большинство жителей Великобритании хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, передает «Интерфакс».
Агентство ссылается на данные опроса Deltapoll 1,5 тысячи респондентов 31 марта – 1 апреля для издания Daily Mirror, по которому 41% респондентов выбрали 38-летнего Уильяма, 22% поддержали 72-летнего наследного принца Чарльза. Еще 14% высказались за отказ от монархии.
Принц Уильям – второй в очереди на престол после своего отца принца Чарльза, сына Елизаветы II.
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7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru