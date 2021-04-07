СМИ: опрос показал предпочтения британцев о следующем монархе

Большинство жителей Великобритании хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, передает «Интерфакс».

Агентство ссылается на данные опроса Deltapoll 1,5 тысячи респондентов 31 марта – 1 апреля для издания Daily Mirror, по которому 41% респондентов выбрали 38-летнего Уильяма, 22% поддержали 72-летнего наследного принца Чарльза. Еще 14% высказались за отказ от монархии.

Принц Уильям – второй в очереди на престол после своего отца принца Чарльза, сына Елизаветы II.

