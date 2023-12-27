Умер министр из кабинета Меркель и экс-глава бундестага Вольфганг Шойбле

По данным издания, Шойбле скончался у себя дома. Как пишет Bild, экс-министр умер во сне.

Шойбле занимал министерские посты в правительствах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в 2005-2017 годах. Кроме того, политик был 13-м председателем бундестага с 2017 по 2021 год.

Известно, что в 1990-м году Шойбле пережил покушение: в городе Оппенау психически больной наркозависимый Дитер Кауфман выстрелил в политика из револьвера, две пули попали в спинной мозг и челюсть. Шойбле экстренно прооперировали, однако он оказался парализован ниже третьего грудного позвонка и передвигался на инвалидной коляске.

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