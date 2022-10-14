МИД Белоруссии: в республике проведут военные сборы
Минск запланировал провести сборы военнообязанных граждан с целью оценки готовности страны к «неожиданным ситуациям», сообщают «Известия» со ссылкой на главу МИД республики Владимира Макейя.
«Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», - заявил дипломат.
По его словам, «это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии». Затем те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием.
Также министр сообщил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- СМИ: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве
- Мощное землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии
- МИД Белоруссии: в республике проведут военные сборы
- Жительница Ростова-на-Дону напала с топором на девушку в училище
- Трамп раскритиковал американских конгрессменов за вызов на слушания по штурму Капитолия
- Кулеба: В Европе не могут представить себе поражение России
- Захарова: Боррель - отъехавший в джунгли «садовник»
- Кулаба: Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции
- Зеленский: На Украине имеется 10 процентов систем ПВО от нужного количества
- Режим КТО введен в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru