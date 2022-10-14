МИД Белоруссии: в республике проведут военные сборы

«Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», - заявил дипломат.

По его словам, «это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии». Затем те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием.

Также министр сообщил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

