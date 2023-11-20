Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщил в соцсети «ВКонтакте» действующий глава региона Сергей Цивилев.
Он напомнил, что политик руководил областью с 1997 по 2018 годы. Цивилев назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, «вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России».
Отмечается, что экс-губернатор возглавил регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».
Ранее Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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