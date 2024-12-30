Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера

Пока еще действующий президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Трамп и Байден выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Картера

Американский лидер призвал «людей со всего мира» присоединиться к траурной церемонии.

О смерти 39-го президента США стало известно 30 декабря. Джимми Картеру было 100 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Джо Байден объявил, что церемония прощания с Картером состоится в Вашингтоне, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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