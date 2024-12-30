Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера
30 декабря 202408:38
Пока еще действующий президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Белого дома.
Американский лидер призвал «людей со всего мира» присоединиться к траурной церемонии.
О смерти 39-го президента США стало известно 30 декабря. Джимми Картеру было 100 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Джо Байден объявил, что церемония прощания с Картером состоится в Вашингтоне, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru