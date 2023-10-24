Умер глава совета директоров «Лукойл» Владимир Некрасов

В сообщении говорится, что, по предварительной оценке врачей, Некрасов скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 66 лет.

Некрасов работал в нефтегазовой отрасли почти 50 лет, за свои заслуги он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета.

