«Умер бы»: Рогозин рассказал об уходе из «Роскосмоса»

Член Совета Федерации от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал работу в госкорпорации очень тяжелой и признался, что умер бы, если бы остался на посту ее руководителя. Об этом Рогозин рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Покинувший «Роскосмос» в июле 2022 года политик поделился, что отдал «всего себя» восстановлению ракетно-космической отрасли РФ.

«Но спустя четыре года я сам хотел уйти. Если бы я продолжил работать дальше, наверное, умер бы на рабочем месте. Работа была на постоянных стрессах», — отметил Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» признался, что во время запуска модуля «Наука» он провел восемь дней в Центре управления полетами, и на фоне ряда нештатных ситуаций ему пришлось «переливать кровь два дня по указанию врачей».

«Тогда же у нас заместитель главного управления ракетно-космической корпорации "Энергия" перенес инсульт. Это очень тяжелая работа, поверьте», — рассказал Рогозин.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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