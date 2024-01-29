«Умер бы»: Рогозин рассказал об уходе из «Роскосмоса»
Член Совета Федерации от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал работу в госкорпорации очень тяжелой и признался, что умер бы, если бы остался на посту ее руководителя. Об этом Рогозин рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Покинувший «Роскосмос» в июле 2022 года политик поделился, что отдал «всего себя» восстановлению ракетно-космической отрасли РФ.
«Но спустя четыре года я сам хотел уйти. Если бы я продолжил работать дальше, наверное, умер бы на рабочем месте. Работа была на постоянных стрессах», — отметил Рогозин.
Экс-глава «Роскосмоса» признался, что во время запуска модуля «Наука» он провел восемь дней в Центре управления полетами, и на фоне ряда нештатных ситуаций ему пришлось «переливать кровь два дня по указанию врачей».
«Тогда же у нас заместитель главного управления ракетно-космической корпорации "Энергия" перенес инсульт. Это очень тяжелая работа, поверьте», — рассказал Рогозин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство поддержало проект о поддержке вдов бойцов СВО
- СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на корабль Lewis B. Puller
- Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком
- Россия и Белоруссия начнут совместный выпуск самолетов
- В нацпарке в Аргентине произошел пожар на площади более тысячи гектаров
- Силовики раскрыли масштабную схему хищений через НДС
- Режиссер «Мастера и Маргариты» назвал гениальной игру Кеши в роли кота Бегемота
- СМИ: Премьер и глава правящей партии Грузии поменяются должностями
- После убийства тигра в Приморье возбудили дело о незаконной охоте
- «Волга и Енисей»: В России растет спрос на экспедиционные круизы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru