Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Глава подразделения «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.
Рогозин написал в своем Telegram-канале, что для него является честью защита интересов Запорожской области и в целом Новороссии.
Кроме того, губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru