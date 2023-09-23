Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Рогозин написал в своем Telegram-канале, что для него является честью защита интересов Запорожской области и в целом Новороссии.

Кроме того, губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле.

