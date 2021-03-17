Умаханов покинул пост вице-спикера Совета Федерации

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов ушел со своего поста в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросу подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Об этом пишет РИА «Новости».

Умаханов был сенатором от Дагестана из занимал пост вице-спикера с 2010 года.

СМИ: Названы предстоящие перестановки в Совете Федерации

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде сообщило, что пост Умаханова займет председатель комитета по международным делам Константин Косачев.



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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:Отставки И НазначенияСовет Федерации РФ
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