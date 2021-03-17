Умаханов покинул пост вице-спикера Совета Федерации
Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов ушел со своего поста в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросу подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Об этом пишет РИА «Новости».
Умаханов был сенатором от Дагестана из занимал пост вице-спикера с 2010 года.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде сообщило, что пост Умаханова займет председатель комитета по международным делам Константин Косачев.
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