СМИ: Названы предстоящие перестановки в Совете Федерации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев может пойти на повышение и занять пост вице-спикера 17 марта. Об этом пишет URA.RU. В данный момент пост вице-спикера занимает Ильяс Умаханова.

Отмечается, что место Косачева в международном комитете может занять действующий замглавы МИД РФ Григорий Карасин.