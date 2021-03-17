СМИ: Названы предстоящие перестановки в Совете Федерации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев может пойти на повышение и занять пост вице-спикера 17 марта. Об этом пишет URA.RU. В данный момент пост вице-спикера занимает Ильяс Умаханова.

Отмечается, что место Косачева в международном комитете может занять действующий замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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Карасин не подтвердил и не опроверг информацию о своем назначении. Комментируя вопрос журналистов, он призвал дождаться конца сегодняшнего дня. По его словам, вопросы о перестановках в Совфеде будут решаться в рамках пленарного заседания, на котором вносятся кандидатуры.



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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:НазначениеСовет Федерации РФ
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