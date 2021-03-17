СМИ: Названы предстоящие перестановки в Совете Федерации
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев может пойти на повышение и занять пост вице-спикера 17 марта. Об этом пишет URA.RU. В данный момент пост вице-спикера занимает Ильяс Умаханова.
Отмечается, что место Косачева в международном комитете может занять действующий замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Карасин не подтвердил и не опроверг информацию о своем назначении. Комментируя вопрос журналистов, он призвал дождаться конца сегодняшнего дня. По его словам, вопросы о перестановках в Совфеде будут решаться в рамках пленарного заседания, на котором вносятся кандидатуры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- «Страх забвения». Соловьев сказал, зачем Собчак взяла интервью у «скопинского маньяка»
- «Аэрофлот» назвал сроки восстановления международного рынка авиаперевозок
- Двое пострадали при столкновении автобуса с автомобилем на востоке Москвы
- СМИ: Названы предстоящие перестановки в Совете Федерации
- ГИБДД начала массовую проверку водителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru