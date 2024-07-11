Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов Юлию Навальную. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 г.р., г. Москва», – говорится в перечне.

Попадание в список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал вдову Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО:Соцсети
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